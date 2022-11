Selgub Eesti kõige säravam anne

Nagu tõdes kolmandat korda toimuvat konkurss-festivali korraldava Eesti kultuuri koja tegevjuht-koordinaator Heili Vaus-Tamm, on iga Annetekoja võistlus veidi oma patrooni nägu.

«Kui senised patroonid olid lauljad Anne Veski ja Uku Suviste, siis Vello Vaheri patrooniks kutsumisega püüdsid korraldajad anda signaali, et oodatud on kõik andeliigid. Ja sel aastal ongi tugev konkurents just füüsiliste alade vahel,» avaldas Vaus-Tamm rahulolu.