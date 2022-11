Riik hakkab üles ostma kaitseväe polügoonile ette jäävaid maid

«Inimesed on hakanud helistama: kes ütleb, et ei ole enam raieluba antud, kes on öelnud, et pangast ei saa enam laenu. Ma ei tea, kas see on harjutusvälja tõttu, aga paanika on,» rääkis Nursis elav Rõuge volikogu liige Raul Ermel. «Teadmatus on kõige hullem seisund. Üks külamees helistas, et kas nüüd peab ootama, kuni hoovi peale sõidetakse ja kästakse kohvrid kokku panna. Proovid inimesi rahustada, aga ise lähed ka ärevaks – ma ei tea ju, mis ja kuidas korraldatakse. Ametlikku infot pole.»