Lahkus abivajajate abistaja Ants Väärsi

Põlva päevakeskuse juhataja Anne Nook meenutas Ants Väärsit kui hästi töökat, lahket ja suure südamega meest.

«Ta ei jätnud ühtegi vanainimest hooletusse, kui nendega arstil käis. Vähe sellest, et viis abivajajad ratastooliga arsti ukse taha ja pärast autosse tagasi, vajadusel organiseeris neile ka arstiaegu. Enne sotsiaaltranspordi käivitumist oli ta Põlva vallas lausa asendamatu. Vajadusel aitas ka Põlva haiglat, kui nende auto oli parasjagu sõidus ja oli vaja kedagi kuhugi viia,» rääkis Nook.

Kuna päevakeskuse all on 160 koduhooldusklienti ning piirkond suur, helistas Nook ka ise aeg-ajalt talle, kui oli vaja kedagi sõidutada. «Põlva vallas teadsid kõik teda – et Antsule tuleb helistada ja Ants ikka viib. Kuigi ta ise viimasel ajal enam ei osutanud seda teenust, on tema kohta siiamaani ainult kiidusõnu kuulda. Tänagi, kui meil päevakeskuses oli kunstiring, avastasid ringi liikmed lehest, et Ants on surnud. «Issand, ta oli nii tore mees,»» vahendas juhataja.

Tänu Ants Väärsi pealekäimisele on Põlva kultuurikeskuses nüüdseks lift, tänu millele saavad ka vanurid ja puudega inimesed kontserdile minna ning muudel üritustel osaleda. «Eks see lift oli meie kõigi, eeskätt Keskerakonna valimislubadus, aga tema seisis selle eest rohkem, kui keegi teine meist. See lift on talle omamoodi väike ausammas,» leidis Anne Nook.

Lifti sünni loost on Lõuna-Eesti Postimehele (8. september 2021) rääkinud ka Ants Väärsi ise: «See oli juba aastaid tagasi, kui kultuurikeskuses tähistati vanurite päeva ning kepiga käijad või ratastoolis liikujad ei saanud kuidagi teisele korrusele. Kui vallavalitsusse lifti vajadusest rääkima läksin, sain alguses vastuseks, et küll veame need inimesed vajadusel trepist üles. Aga keegi polegi nendest sellepärast kultuurikeskuse üritustele tulnud, et nad ei saa üles!» teadis inimeste aitaja.

Mees rääkis sel teemal valla ja kultuurikeskuse juhtidega pidevalt, kuni sai kutse: kandideeri vallavolikokku.