VIDEOLUGU ⟩ Rohelised konteinerid mahutavad Põlva haigla võimekusega hospidali

«Tegu on maailma kõige innovaatilisema ja kõige uuema sõjaväe välihaiglaga,» ütles AS Semetron ekspordijuht Margus Tsahkna.

«See on arendatud kaitseväe ja erasektori koostöös viimase kaheksa aastaga ja tema võimekus on umbes selline, nagu Põlva haiglal,» jätkas Tsahkna. «Kui inimesed kujutavad ette, et Põlva haigla võimekus pannakse tunni ajaga püsti keset väga keerulist maastikku ja tunniga jälle kokku, siis see ongi see võimekus, mis kaitseväele üle antakse.»