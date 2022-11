Põlva vallavalitsus sai kolm uut spetsialisti

Meediaspetsialistina ametisse astunud Alina Poduškina on omandanud bakalaureusekraadi ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekaval. Meediaspetsialistina tegeleb meediasisu ning -kanalite loomise ja haldamisega.

Arendusspetsialist Tiiu Marran on varasemalt töötanud Piiriveere Liidris projektikoordinaatorina ning Põlvamaa arenduskeskuses tegelenud erinevate Eesti-siseste ja Euroopa Liidu projektidega. Ta on loonud maakonnas ühisturunduse võrgustiku väiketootjatele, osalenud Põlva maakonna tähise „Põlvamaa rohelisem märk" ning „Ökofestivali" väljatöötamisel, juurutamisel ja turundamisel. Viimati töötas Marran Räpina koduloo- ja aiandusmuuseumi juhatajana.

Ehitusspetsialisti Ülar Kõrge tööülesandeks on Põlva vallale kuuluvatele hoonete ja juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine. Varem on ta pikalt töötanud Kanepi vallavalitsuse majandusnõunikuna. Ülar Kõrge on ka Põlvamaa aasta isa.