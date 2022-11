PILTUUDIS ⟩ Mardisandid viisid vallamajja nalja ja lusti

«9. november on just see tore päev, mil uksele võivad koputada külmetavate varvaste käes mardisandid,» kirjutas vallavalitsus ühismeedias. «Tõrva gümnaasiumi 3.a klassi vahvad santijad tõid rõõmsat elevust ning loomulikult karja-, vilja ja muud head õnne Tõrva vallavalitsusse.»

Tublid mardisandid esitasid nii laule kui viguriga küsimusi ning lõpetuseks tantsiti koos hoogne tants «Punase suksu» laulu saatel.