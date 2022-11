FOTOD ⟩ Kanepi lasteaias avati uus sõimerühm

Uued valgusküllased rühmaruumid avati rõõmsalt üheskoos. Kui kõik külalised olid läbi rõnga pugenud, pidi järgmiseks iga külaline lõuendile kleepima oma pallikese. Uued ruumid üle vaadatud, jätkus avamispidu kontserdiga ning Naerupallid võeti kõikide laste poolt lasteaeda vastu.

«See on erakordne, et Kanepi lasteaias on nüüd viis rühma,» rõõmustas Kanepi lasteaia direktor Riina Reest. Naerupallide käsutuses on mitu ruumi – mänguruum, magamisruum, kööginurk ja pesemisruum. Välja ehitati tehnoruum. Lisaks sõimerühmale sai uue ruumi endale ka logopeed.