FOTOD ⟩ Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema kell sai täistabamuse

Täna peetud võistlusel sihtisid 16 võistlejat Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema kolonelleitnant Jaan Kesseli 1996. aastal ostetud kella, mida pataljoniülem kandis iga päev. Täpse lasu tegi võistlusel esimest korda osalenud nooremleitnant Mihkel Raudsepp. «Tunne on positiivne! Tulin võistlusele täiesti kogemata ning ilma harjutamata – täpne lask oli õnnelik juhus,» ütles ta.

Vastavalt võistluse juhendile peavad osalejad tabama kella 100 meetri kauguselt ning tavakohaselt on laskevõistluse võitjale auhinnaks käekell, mis oma headuselt ning hinnaklassilt on parem kui see, mida tulistati.

Kolonelleitnant Kessel pani sel aastal võitjale välja kella Casio DW 290, mis sai legendaarseks 1996. aasta «Mission Impossible» filmist, kus seda kandis Tom Cruise. «Kergejalaväepataljoni ohvitserina võid leida end ülesannete ees, mis tunduvad võimatuna. Kuperjanovi jalaväepataljoni ohvitserina ei ole selliseid ülesandeid olemas!» ütles pataljoniülem kolonelleitnant Jaan Kessel kella üle andes.

Pataljoniülema kella laskevõistlus sai alguse 1994. aastal, kui toonane Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonel Aarne Ermus vihastas oma valet aega näitava käekella peale ning otsustas ebatäpse ajanäitaja laskevõistlusele sihtmärgiks anda. Muuhulgas soovis ta sellega ärgitada tegevväelasi oma laskeoskust parandama.

Kell on terveks jäänud vaid 2007. ja 2021. aastal.