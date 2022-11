Hanno Pevkur: Nursipalu harjutusvälja saab laiendada vaid koostöös kohalikega

Kui Venemaa väed ööl vastu 24. veebruari Ukrainasse tungisid, sai hoobilt selgeks, et maailm pole enam endine. Suure naabri agressioon oleks võinud kiiresti teha lõpu nii Ukraina riigile kui ka Euroopa julgeolekuarhitektuuri senistele alustaladele. Kuid Ukraina rahvas on näidanud üles ülimat vaprust ja sitkust ning sissetungijad taganema sundinud. Ehkki agressorarmeel on ülekaal isikkoosseisu, relvastust ja laskemoona arvestades, on kujunenud ülitähtsaks asjaolu, et Ukraina väed on paremini välja õpetatud ning saanud lääneriikidelt aina rohkem relvaabi, mida nad on ka kiiresti kasutama õppinud.