Võru võrgumehed kaotasid liidrile

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal tõdes mängu eel, et Võru on neile kõige ebamugavam vastane. «Oleme seda juba tunda saanud ja eks ka Tartu mängus oli näha, et Tartul kerge polnud nendega. Võru on hästi agressiivne meeskond ja kui nad saavad oma rünnakud jooksma, on väga raske neid peatada. Kui vastuvõtt käes on, siis on nende sidemängija leidnud hästi ründajaid igalt poolt, nii nurgast kui keskelt. Nad on leidnud hea klapi,» vahendas võrkpalliliidu koduleht.