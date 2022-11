Võrumaa kaup jõuab taas Toompeale

Ettevõtmise eestvedaja Kristi Vals ütles, et Võru maakonnas on häid kohalikke tooteid kodukootud villastest sokkidest kvaliteetse veinini välja, ent sageli ei leia tarbija neid üles. «Võru maakonna näitusmüük on igal aastal täitnud riigikogu külalislahke ja sooja Kagu-Eesti hõnguga,» ütles Vals. «Praegu otsimegi tooteid, mis oleks omanäolised ja kuna näitusmüük leiab aset detsembri alguses, on kindlasti oma koht ka jõuluhõngulisel toodangul.»