Timo Marguse kohta on öeldud, et ta väärib kummardust, sest on viis aastat olnud võrdne lapsevanem erilist hoolt vajavale pojale ja nüüd ka väiksele tütrele. Tema unistuseks oli osta Valgas maja ja luua endale kodu. Valiku tegi ta hoone ostmisel lapse jaoks kohandamist silmas pidades.