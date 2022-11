Üle poolesaja kooli kogub lastele raamatuid

Võrumaal on raamatute ootel Kääpa põhikool ja Võru Kreutzwaldi kool, Valgamaal Hargla kool ja Riidaja põhikool ning Põlvamaal Tilsi põhikool.

«Koolid ja kooliraamatukogud teevad lastele soovitusliku kirjanduse pakkumisel koostööd ka rahvaraamatukogudega, kuid tihti on just korraga vajaliku koguse teoste tagamine probleemiks. Näiteks siis, kui ühel ja samal ajal loeb ühte soovituslikku teost korraga mitu klassi või mitu kooli linnas. See mure puudutab enam kui 150 000 õpilast üle Eesti,» sõnas Eesti raamatukoguhoidjate ühingu kooliraamatukogude sektsiooni juhatuse liige Stiina Koit.