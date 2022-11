Lasteaedu kimbutab logopeedide põud

Probleem on terav olnud juba aastaid, kuid nüüdisaegsete metoodikate üha laiem kasutamine on vajadust logopeedide järele veelgi kasvatanud. On ju näiteks keelekümbluse põhimõtteid kasutavas lasteaias vaja kaht kõneravi asjatundjat – eraldi eesti ja vene emakeelega lastele.

Keelekümbluse meetodika on kasutusel ka Valga lasteaias Buratino. Direktor Merle Kaare sõnul on neil aga logopeediline abi tagatud ainult venekeelsetele lastele. Eestikeelse logopeedi koht on juba aastaid täitmata. «See on minu meelest ühiskondlik probleem, et logopeede on vähe. Neil võiks olla motivatsioonipakett nagu perearstidel, et kui nad lähevad maapiirkonda tööle, kaasnevad sellega hüved,» pakkus Kaar.