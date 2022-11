Raul Vene, AS Wermo tegevjuht

«Meie koostöö Väimelas asuva kompetentsikeskusega Tsenter on toimunud selle asutamisest alates. Kuna selle suund ja tegevus on aastatega muutunud, on meil olnud mitmesuguseid koostöökohti ning projekte. Peamised koostöötegevused on olnud pinnaprintimine, koolitused ning infovahetus, vähesel määral oleme teinud ka uurimusi. Viimane selle aasta koolitus sai hästi ette valmistatud ja ellu viidud ning lähiajal on kätte jõudmas robotmanipulaatori katsetus Wermos.