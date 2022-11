Ministrid: isad, võtke aega oma lastele ja hoidke tervist

Peep Petersoni sõnul on omamoodi sümboolne, et isadepäev on just meeste tervise kuul. «Praegune Eesti meeste tervis, mis meie naiste omale nii palju alla jääb, ei ole muutumatu loodusseadus, vaid meie mõjutada. Tööministrina ütlen, et töö on küll tähtis, kuid sellegagi tuleb piiri pidada ja võtta aega oma perele. Perele ja lastele pühendatud aeg on meeste tervise salarelv,» sõnas minister Peterson.