Galerii ⟩ Võru maakonna aasta isaks sai Kalvi Kõva

Ülar Ojaveer

Ojaveer elab Võru vallas, tema peres kasvab 4 last. Ta ei jäta kunagi kedagi hätta, ta aitab ja õpetab, mitte ainult oma lapsi, vaid hoiab ja veab eest südamega kogukonna elu Kääpa piirkonnas. Ojaveer töötab lasteaias ja teeb koos perega aktiivselt sporti. Nende pere on pälvinud Eesti Olümpiakomitee Eestimaa sportliku perekonna tunnustuse. Ta on hooliv abikaasa ja kuldsete kätega mees.

Veiko Park

Park elab Võru vallas, on abivalmis kogukondlikes ettevõtmistes, on oma sõpradele hindamatu tugi ja oma perele asendamatu tugisammas, armastav isa ja abikaasa. Koos abikaasaga on nad loonud imetoreda perekonna kolmele vahvale, taibukale ja tegusale lapsele. Hobina armastab ta väga sporti. Ta on aidanud keerulisema taustaga noortel saada tööd.

Aare Uibu

Uibu elab Rõuge vallas, on väga armastav isa, vanaisa oma lastele ja lastelastele. Tal on neli last ning ta on üheksakordne vanaisa. Talle väga meeldib oma lastel külas käia ja neid rõõmustada. Lapsed ütlevad, et nende isal on suur süda ja ta armastab oma peret väga. Lapsed on soovinud, et Aare teaks, kui oluline ja tubli isa ta on, ning et nad armastavad teda väga.

Mati Kuklane

Kuklane elab Rõuge vallas, ta on kasvatanud üles neli last. Ta on õpetanud oma lastele hoolsust ja hoolivust, töökust ja iseseisvust. Kõik lapsed on edasipüüdlikud, edukad ja kannavad edasi esivanemate pärandit. Kuklasel on seitse lapselast. Ta on suur ajaloohuviline, valla volikogu esimehena on ta võtnud südameasjaks vallarahva heaolu ja tuleviku.

Taavi Karu