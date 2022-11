Pihkvas ei jätku lastele soodusravimeid

Oblasti tervishoiukomitee on korduvalt viinud läbi hankekonkursse lastele mõeldud ravimite, nagu ibuprofeen, paratsetamol, asitromütsiin ja interferoon alfa 2b ostmiseks, kuid need on ebaõnnestunud tarnijate pakkumiste puudumise tõttu, kinnitas tervishoiukomitee juht Marina Garaštšenko eelmisel nädalal.

Ravimite puudus on Venemaal süvenev probleem, sest alles oktoobri teises pooles avaldati idanaabri juures, et apteekidest on laia toimega antibiootikumid samahästi kui otsas, sest tarnijate varud on ammendunud.