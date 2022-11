Lavly Perling: Kolmanda põrsa kiituseks

Iga ebameeldivat olukorda on lihtsam taluda, kui olla selleks valmis. Eestlane on loomu poolest ettenägelik. Vajaminev vesi, toit, riided ja tikud on meil ikka kodus kapis olemas. Kui vaja, siis võtad. Ilmselt on aga tuttav seegi tunne, kui oled poodi hambapasta või patareide järele läinud, aga need siis ikkagi ostmata unustanud. Oledki ilma ja see ajab võib-olla pisut närvi, kuid järgmisel päeval tood vajaminevad asjad siiski ära ning taas on tükiks ajaks rahu maa peal.