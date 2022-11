Pooled Eesti keskealised mehed on ülekaalulised, iga neljas rasvunud

Uuringu ühe eestvedaja, Tartu ülikooli kliinikumi meestearsti Margus Punabi sõnul avab liigne kehakaal ukse paljudele teistele haigustele, mistõttu on oluline see kontrolli all hoida. «Kehamassiindeks võiks üle 40-aastastel meestel olla alla 27 kg/m2. Silm tuleks peal hoida ka vööümbermõõdul, kuna vööpiirkonda ladestunud rasv on tervisele kõige negatiivsema mõjuga,» selgitas arst.