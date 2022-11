Põlvamaa lapsed jõudsid aasta looma luulekonkursil parimate sekka

«Metsaoti puhul on vahva see, et mõned toredad riimid on meil kõigil ju kohe keeleotsa peal: karu-taru-maru, metsaott-unekott, und-lund, aruke-karuke, nott-ott. Neid riime olid lapsed ka palju kasutanud,» rääkis konkursi hindamiskogu liige Helen Arusoo. «Kui aga suhtumist karusse hinnata, siis valdavalt olid luuletused täis imetlust mesikäpa suhtes ja ootust, et temaga võiks kunagi kohtuda. Mõnele autorile oli see juba osaks saanud. Seda oli riimidest kohe ka tunda, mingi detail tõendas ehedat elamust.»