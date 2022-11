Ukraina selgeltnägija: sõda lõpeb järgmisel kevadel

PINGED JÄÄVAD VEEL KAUAKS

Kuna Sofja Nagornjak on tuntust kogunud ka selgeltnägijana, oli põhjust temalt küsida Ukraina tuleviku kohta.

Kas oskate öelda, millal sõda lõpeb?

Järgmisel kevadel. Kuid pinged jäävad veel kauaks. On ju Venemaa selline hüdra või draakon, kellel tuleb päris palju päid maha raiuda. Kindlasti on tal Ukraina suhtes jätkuvalt ambitsioonid. Ja ta ei taha loobuda vallutatud aladest, sealhulgas Krimmist.

Sõda ei käi Ukraina ja Venemaa vahel, vaid sellel on planetaarne iseloom. Kaalukausile on pandud, kas Ukraina saab jätkata vaba riigina ning kas Venemaa jätkab praeguses koosseisus. Mina näen, et Ukraina jääb püsima, aga Venemaa jaguneb osadeks.

Kas agressor on sõja lõppedes välja löödud ka niinimetatud rahvavabariikidest?

Ka need alad saavad taas Ukraina omaks. Me ei anna oma maad käest.

Aga Krimm?

Minu arvamus on, et Krimm tuleks anda tatarlastele – see on nende maa. Krimm võiks olla autonoomne vabariik Ukraina koosseisus. See ei juhtu küll enne järgmist suve.

Praegusel ajal paraku hukkuvad meie kotkad – meie rahvuse uhkus, kes kaitsevad oma maad. Samal ajal vene sõdurid mõtlevad, et teenivad raha. See, et neid ešelonide kaupa hävitatakse, on ju samuti kohutav. Nemadki võiksid oma riigile kasu tuua.

Missugune on Ukraina tulevik?

Me ei säilita üksnes oma rahvuslikku ühtsust. Tänu maailma üldsusele, kes asus meie võitlust toetama, oleme saanud lisastiimuli seda jätkata ja kindlustunde oma tões. Me ei lepi kunagi sellega, et meid tahetakse muuta mankurtideks. (Kirjanik Tšõngõz Ajtmatovi tõlgenduse kohaselt on mankurt vägivaldsel viisil tahtetuks ja identiteedituks muudetud inimene, kes lahti öelnud oma usust ega mäleta midagi oma põlvnemisest – M. M.)

Tunneme uhkust oma ajaloo ja tugeva rahvuse üle. Kui äratame oma rahvusliku ühtsuse geneetilise struktuuri, saame selle edasi anda järeltulijatele, kes loovad tugeva ja terve Ukraina.