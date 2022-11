Kaks keskust saavad autonoomse elektrivarustuse

Põlva abivallavanema Arne Tilga ütlusel on vallavalitsus välja valinud kaks objekti, kus kriisiolukorras tagatud autonoomne küttesüsteem ja veevõtt. Tegemist on riikliku kriisitoetuse meetmega, millele vald lisas nõutava omaosaluse. «Eesmärk on, et inimestel oleks koht, kus on soe ja saaks ka magada, kui kodus ei saa enam olla. Kui tahaksime paigutada kõik vallas elavad 13 500 ja enamgi inimest kuhugi, siis sellist võimalust meil muidugi ei ole ja arvatavasti ei saagi kunagi olema.»