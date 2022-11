Võrumaa külades jääb raamatukogusid vähemaks

Antsla valla kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Merle Tombak rääkis, et Vaabina ja Haabsaare raamatukogu uksed pannakse kinni 1. jaanuarist. «Need algatused on tulnud töötajatelt endilt. Oleme seda arutanud ja see pole kuidagi vallavalitsuse surve. Meil oli see teema üleval ka raamatukogude nõukogus,» sõnas Tombak.