Maarius Suviste: saatekirjaga mees

Eelmisel nädalavahetusel ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson: on omamoodi sümboolne, et isadepäev on just meeste tervise kuul. «Praegune Eesti meeste tervis, mis meie naiste omale nii palju alla jääb, ei ole muutumatu loodusseadus, vaid meie mõjutada,» lisas ta.

Eriti kuldsete sõnadena kõlab väljend «meie mõjutada». Kümneid aastaid on räägitud, et kahjuks ei ole Eesti mees eriline arsti juures käija. No ei lähe ja kõik! Tee või tina, aga mitte ei astu arsti kabinetiuksest sisse! Ootab ja ootab, muudkui lükkab edasi.

Kui aga enam kuidagi välja ei vea, siis ei ole ju kuulu järgi harvad ka need juhused, kui naine on võtnud mehe käevangu ja sõna otseses mõttes ta (meeste)tohtri manu vedanud. Tehke nüüd midagi, aidake! Teinekord, paraku, võib abi kahjuks vahel ka väga hiljaks jääda.

Kui minister ütleb, et see on «meie mõjutada», siis tehke seda. Alustage kas või sellest, millest võib kõik alguse saada, et mehed (meeste)arsti juurde ei jõua.

Ja üleüldse, kas see ikka on sooliselt võrdõiguslik, et naine saab naistearsti juurde saatekirjata, aga mees meestearstile mitte?