Põlva vald valis lasteaia uuendamiseks projekteerija

Vallal on kavas rekonstrueerida Põlvas Piiri tn 7 asuv lasteaiahoone ning projekteerijalt oodatakse põhiprojekti koostamist, mille järgi tööd tulevikus käima hakkavad.

Lasteaed Lepatriinu on ehitatud 1968. aastal. Kahekorruseline, täiskeldriga hoone koosneb kahest tiivast. Aastal 2006 on soojustatud maja katus ning vahetatud aknad, rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteem, elektri-, kütte- ja ventilatsioonisüsteem, seisab hankedokumentides.

Maja seinad on aga ehitusaegsed ning soojustamata, seinte vuukidest pressib välja sooja ning tugevate vihmadega tuleb sisse sademeid. Hoone otsapealsed ruumid on talveperioodil liiga jahedad, mis häirib ka lasteaia õppetööd - talvisel ajal välditakse muusikaklassi kasutamist ning muusikatunnid toimuvad rühmades.

Külmad on ka lasteaia juhataja ja personaliruumid, kus toimub tugiõpe (logopeedi tunnid). 15 aastat tagasi vahetatud aknad on raskesti avatavad ja suletavad, seetõttu on keeruline rühmaruumide õhutamine. Kahekordsed pakettaknad pole ka piisavalt soojapidavad.