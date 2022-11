Talveöine pidu tuleb taas

21. jaanuaril peetaval peol on kavas üheksateist eestikeelset ja armastatud laulu Eurovisiooni lauluvõistluselt. Tegemist on kooslaulmisele ja koosolemisele pühendatud sündmusega, mille võtmesõna on koorilaul. Laulupeol saavad osaleda nii laulukoorid kui niisama laulusõbrad ning sõpruskonnad. Osalema saab registreerida 30. novembrini Otepää valla Facebooki lehel.