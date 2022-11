Rain Epler: Moraalne kompass vajab ümberseadistamist

On huvitav kokkusattumus, et peaaegu täpselt kümme aastat enne Marko Mihkelsoni pildiskandaali küsis Rein Raud Eesti Ekspressi artiklis: «Kuidas peab tundma end ühiskond, mis on suures osas veendunud, et teda valitsevad moraalsed värdjad?» Raua artikkel «Back in the USSR» oli kriitiline tollal «valitsenud» Reformierakonna suunas. Ka nüüd on sama erakonna esindaja andnud põhjuse moraali puudumise üle arutleda.