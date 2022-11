Lähipäevad võivad tuua krõbedamaid miinuskraade

Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Rannikualadel sajab lund ja lörtsi, õhtul suureneb Kagu-Eestis lumesaju võimalus. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur ulatub nelja külmakraadini, rannikul on kohati kuni 2 kraaadi sooja. Libeduseoht on suur.