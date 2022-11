Selgusid Võrumaa aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja

Nii Kaitseliidus kui ka tsiviilelus sõltub ühe üksuse töö, motivatsioon ja tulemuslikkus aktiivsetest juhtidest. Oskus motiveerida, tunnustada teisi ning olla ise eeskujuks on isikuomadused, mis on olemas Kaitseliidu Võrumaa maleva kaitseliitlasel nooremveebel Toomas Saamol, kes on Kaitseliidu liige juba 17 aastat.

Nooremveeblil Saamol ei ole ükskõik - ta on alati olemas, kui tema üksus või malevkond vajab tema abi. Võrumaa malevas ei leidu just palju väljaõppealaseid üritusi või mõnda muud tegevust, kus Toomas Saamo kaasa ei lööks ning sealjuures pakub ta alati omapoolseid asjakohaseid lahendusi. Toomas on ka mentor oma pojale, kes liitus isa eeskujul Kaitseliiduga.

Kristi Randla on Naiskodukaitse liige 2006. aastast Põlva malevast, Võrumaale üle tulnud 2018. Ta on olnud jaoskonna juhatuses, ringkonna esinaine, ringkonna aseesinaine. Hetkel täidab Lõuna-Võru jaoskonna aseesinaise ametikohta. Randla teeb alati oma tööd südamega, on naiskodukaitsesse panustanud aastaid ja teeb seda arvatavasti kuni pensionini ja siis ka veel edasi. Alati väga hoolas oma kohustuste täitmises ja samas võtma ka lisavastutust. Muu hulgas hoolitseb tuleohutuse osa eest ohutushoiu baasväljaõppes.

Kuigi Kristi Randla on alati millegagi rakkes (kool, töö, Naiskodukaitse), siis leiab ta aega kõigi probleemide lahendamiseks ning aitamiseks. "Enam heatahtlikumat inimest ei ole olemas! Ta on väga hea motiveerija ning on koolitanud välja uue generatsiooni patrullvõistlustel käijaid. Ta on tõeline eeskuju," iseloomustavad teda kaasteelised.