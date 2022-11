Läti tähistas iseseisvuspäeva

Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija veebitoimetaja Oskars Morozovs lausus, et Läti Valkas reedel eraldi sündmust polnud, kuna suur tähistamine leidis aset Valka piirkonnas Kārkis, kus esines Lätis tuntud laulja Andris Ērglis. Valkas peetakse pidu laupäeval, kui Valka kultuurimajas peol saab klaase kokku lüüa omavalitsusjuhtidega ning üle antakse ka valla tunnustused. Õhtul aga tuleb Valkas ball, mis on kahel aastal koroonaviiruse tõttu ära jäänud.

Morozovs lisas, et nii talle kui suurele osale Läti patriootidest on riigi sünnipäev väga tähtis, eriti praegu, kui arvestada Ukrainas toimuvat. «See annab meile põhjuse meie riigi iseseisvust hinnata. Meil on oma riik, oma hümn, mida laulda, meie punavalge lipp. Iga tõeline lätlane hindab ja tähistab seda päeva. Meie pere ja sõbrad saavad kokku. Paneme selga peoriided, naudime pidulikku õhtusööki ja tähistame seda, et meil on rahulik atmosfäär,» lausus Morozovs.