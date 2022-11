Fotod ja video ⟩ Talvepealinnas käivitati lumekahurid

Munamäe ja Kuutsemäe suusakeskuste juhataja Priit Tammemägi avaldas lootust, et suusakeskused õnnestub avada nii kiiresti kui võimalik ehk juba järgmisel nädalavahetusel.

Lumekahurid on tööd alustanud ka Tehvandi staadionil. Tehvandi lumemöldrid ootavad aga kangemaid miinuskraade ja kuivemat ilma, siis saab lumekahurid täisvõimsusel tööle panna. Kuna järgmisel nädalal on miinuskraadid ka tulemas, siis saab Tehvandi spordikeskuse juhi Jaak Mae kinnitusel ideaalis raja sisse lükata ehk juba mõne nädala jooksul.

Tehvandi spordikeskuses on olemas ka kunstlumetootmise konteiner, mis võimaldab lund toota isegi plusskraadide juures. Seda aga sellel aastal ei kasutata, kuna selle kasutamine on väga energiamahukas. Miinuskraadidega on lumekahur isegi efektiivsem. 5.-8. jaanuaril 2023 toimub Tehvandi Spordikeskuses kahevõistluse maailmakarikasarja etapp, selleks ajaks loodetakse ka lumevarusid täiendada.