Aianduskooli õpilaskodu kaunistab värske maaliseeria

Kolmest maalist koosnev seeria räägib taimede kaudu loo eluringist. Akrüülvärvitehnikas taiesed, millel suurust 2000 x 1600 mm, peegeldavad kunstniku oma maailma. Maalid asuvad õpilaskodu ühisköökides kolmel korrusel, kuid on nii sisult kui vormilt omavahel ühendatud, kujutades taimede eluringi eri etappe: seemnest taimeks ja taimest seemneks tagasi. Tegu on fantaasiamaailmaga. Tulevased aednikud ei pea puhkeajal pead murdma, mis taimedega on tegu, samas on neil võimalik nendele ise nimesid anda.

Kunstikonkursi žürii tegi valiku 29 kavandi hulgast ning kirjeldab Pusa võidutööd järgmiselt: seeria lisab õpilaskodu ühisköökidesse emotsionaalse elemendi ning on oma detailides täis avastamisrõõmu. Taieste kontseptsioon on žürii hinnangul hoone spetsiifikaga kooskõlas ning moodustab läbi korruste ühtse terviku. Tööde kogumaksumus on ilma käibemaksuta 23 000 eurot.

Piret Bergmann tegutseb peamiselt maalikunstnikuna ning on kirjutanud ja illustreerinud ka lasteraamatuid. Ta on eelkõige tuntud oma eredavärviliste, mustritega kaetud, peaaegu psühhedeelsena mõjuvate maalide poolest, millega on tal Eesti kunstimaastikul unikaalne koht. Bergmann on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia Pärnu kolledži.