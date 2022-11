Vald korraldab lasteaia ehitamiseks uue hanke

Praegu on Sõmerpalu Lepatriinu lasteaias kolm rühma, üks lisandub uue maja valmimisel. Lasteaiakohtadele on Puusepa sõnul piirkonnas järjekord. «Vana lasteaiahoone on aga üsna halvas seisus ja amortiseerunud – oma aja ära elanud,» sõnas ta.

«Võin oma kogemuste põhjal öelda, et mõistlikum on vana ära lammutada ja uus ehitada, kui hakata vana hoonet ümber ehitama,» tõdes vallajuht. «Kokkuvõttes tuleb odavam ning peale selle saame hoone, mida reaalselt tahame. Muidu jääksime vanadesse seintesse kinni.»

«Mitme ehitusmaterjali hinnad on samuti aasta esimese poolega võrreldes alla läinud, turul valitses teadmatus ka tarnete osas. Nüüd on ehitusmaterjalide tarnijatel uued kontaktid loodud ja ka ehitajatel rohkem kindlust nii hinnapakkumise tegemisel kui ka tarnete puhul.»

Plaanis on jõuda lepingusse 1. märtsil ning tööde kestus on 13 kuud, tähtajaga 1. aprill 2024. Puusepp lisas, et lasteaia lapsed kolivad ehitamise ajaks Sulbi maarahva seltsi majja, selleks on eelkokkulepped tehtud.