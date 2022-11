Haigusraha ei jõua tuhandete inimesteni

Elektrooniline haigusleht. Foto on illustreeriv.

Väljastatud töövõimetuslehtede ehk haigus- ja hoolduslehtede arv on tänavu jätkuvalt suur, kuid töövõimetushüvitiste väljamaksete tegemiseks puuduvad Eesti haigekassal endiselt tuhandete inimeste arvelduskonto andmed. Haigekassa palub inimestel kontrollida riigiportaalis oma andmeid ja veenduda, kas nad on teinud kõik selleks, et hüvitis kätte saada.