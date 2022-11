Võrumaa kool aitab leida sobivat eriala

Teisel päeval osalevad õpilased oma valikul ehituse, puidu, metalli, toitlustusteeninduse, IT või mehhatroonika töötoas.

«Eelkutsevaliku läbinud noor tajub ühelt poolt paremini, milline eriala võiks talle sobida või siis mitte sobida. Teisalt avardub silmaring, sest igal erialal on tarvis oskust mõista ja teha koostööd teiste kutsete esindajatega,» sõnas Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane.

Pooleaastane kutsevaliku õppekava on aga mõeldud inimestele, kes vajavad aega, et oma oskustes, huvides ja võimetes paremale selgusele saada. «Selle on meie koolis viimaste aastate jooksul läbinud 27 eri eas inimest,» lisas Kuklane.