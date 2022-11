Sünnituse järel tekkinud probleemid röövisid kaksikute emalt elutahte

Noor ema Kirsika Kuusik on depressioonist üle saamas ja usub, et edaspidi läheb kõik vaid paremaks.

Võrulanna Kirsika Kuusik (35) on nelja-aastaste kaksikute ema. Sünnitusjärgne depressioon viis kogu tema vanemaks olemise tahte ja ka eluisu ära, kuid nüüd on ta tagasi reel. See pole aga olnud sugugi lihtne teekond.