Aasta prokurör on Lõuna ringkonnaprokuratuurist

Ringkonnaprokurör Külli Saks on suurepärane prokurör, kellele pole ükski töövaldkond ületamatuks osutunud. «Tänavu on ta viinud eduka lahenduseni konkurentsi kahjustamise, küberkuritegude ja keskkonnakuritegude kriminaalasju, esindades samal ajal Lõuna-Eesti kohtutes riiklikku süüdistust mitmes keskkonnaalases ja soodustuskelmuse kriminaalasjas. Läbilõige aasta jooksul tehtud tööst, kannatanute kasuks välja mõistetud enam kui 40 000 eurot ja riigile tagasi toodud sajad tuhanded eurot ilmestavad suurepäraselt, miks ringkonnaprokurör Külli Saks on tänavune aasta prokurör,» lausus riigi peaprokurör Andres Parmas tunnustust üle andes.

"Külli Saks on 26 aasta jooksul prokuratuuris juhtinud erineva profiiliga kriminaalmenetlusi. Ta on võidelnud organiseeritud kuritegevusega, lahendanud keerukaid soodustuskelmuste ja rahapesu juhtumeid ning juhtinud keskkonnakuritegude uurimisi. Ta on igasse teemasse põhjalikult süvenenud ja jäägitu pühendumisega saavutanud edu," lisas Parmas.