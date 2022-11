Koroona on uinutanud valvsust HIV-i suhtes

Tervise arengu instituudi ja terviseameti andmetel on HIV-sse nakatumine endiselt tõsine rahvatervise probleem, ja seda langustrendile vaatamata. Ajavahemikul 2012–2021 on uute juhtude arv aastas langenud kokku 60 protsendi võrra. Eelmisel aastal diagnoositi Eestis 125 uut juhtu, millest 11 protsendil nakatuti narkootikumide süstimise ja 64 protsendil heteroseksuaalse vahekorra tõttu. Mida aeg edasi, seda vähem on uusi juhtumeid noorte hulgas, tõusnud on 30-39 aastaste nakatunute osakaal. Viimaste aastate statistika näitab, et HIV ei ole enam kitsa riskigrupi haigus, vaid sellesse võib nakatuda igaüks sõltumata soost, haridusest või seksuaalsest orientatsioonist.

Komisjoni istungil leiti, et vahetult enne pandeemia puhkemist kaasajastatud HIV-testimise ravijuhend koos indikaatorhaiguste äratundmisega vajab perearstide seas täiendavat tutvustamist. Tõdeti, et püsiva langustrendi saavutamiseks tuleb koroona-aastate vaegtööde tasandamise kõrval HIV-le taas integreeritult läheneda – seda alates kiirtestimise laiendamisest ja lõpetades tervikliku lähenemisega nakkuse levikutee ning raviandmete kogumisel. Samuti tuleb korraldada, et need andmed ikka jõuaksid terviseinfosüsteemi.

«HIV-i nakatumine on viimaste aastatega saadud kontrolli alla, HIV on taandunud krooniliseks haiguseks, mis on raviga ohjes hoitav. Ravi saajate arv on tõusutrendis, nende käsutuses on uusimad ravimid. Eestis on ravi kõigile tagatud, järjepideva ravi korral on inimese enda elukvaliteet hea ja nakkusoht teistele välditud. Ravi kõrval on sama tähtis ennetustöö, seksuaalkasvatus ja võimalikult varajane diagnoosimine. Kahtluse korral on võimalik end testida ka anonüümselt. Lisaks on väga oluline, et indikaatorhaiguste taga tunneksid pere- ja kõik teised arstid ära HIV-i ohu ja teeksid oma patsiendile testi», kommenteeris istungi lõppedes tervise- ja tööminister Peep Peterson.