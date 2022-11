Lumiselt teelt välja sõitnud auto paiskus katusele

Praegu teadaolevalt kaotas Toyota Corolla juht libedal teel kurvis oma sõiduauto üle kontrolli ning sõitis teelt välja kraavi, kus paiskus katusele. Juht toimetati tervisekontrolliks avariipaigalt haiglasse, vigastusi tal meditsiiniasutuses siiski õnneks ei tuvastatud, ütles politsei pressiesindaja Ragne Keisk.

Ta lisas, et sõidukil olid all ilmastikule mittevastavad rehvid, mis suure tõenäosusega tingisid ka teelt väljasõidu. Teed kattis kinnisõidetud lumi, mille peal värskelt sadanud lumevaip.

«Praegu Kagu kandis rohkem ühestki õnnetusest politseile teada antud ei ole,» lisas politsei kõneisik kella 11.30 paiku.

Küll aga on viimased päevad kaasa toonud lumesaju ja libeduse, mistõttu palub politsei liiklejatel olla äärmiselt ettevaatlik. «Kel on veel rehvivahetus tegemata, peaks igal juhul vältima suverehvidel liiklusesse minekut, kuna neil sõitmine on praeguste teeoludega suisa eluohtlik,» sõnas ta.