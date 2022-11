Teisipäevast piiratakse piiriveekogude jääle minekut

„Järvede kallastel on juba kerge jääkate, kuid kaugeltki mitte nii tugev, et inimest kanda. Inimelude kaitseks on seega nõrgale jääle minek keelatud. Seda kuni piirivalvurite jääluure annab kinnitust, et jää on piisavalt paks,“ rääkis Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

„Ohutu jääle minek on tagatud, kui jää paksus on ühtlaselt 7-10 sentimeetrit. See, et mõnes kaldas tundub jääkiht pilguga mõõtes paksem, ei tähenda veel, et kogu järvistu jääl viibimine oleks ohutu," märkis Ernits. Ta lisas, et piirivalvurid alustasid jääluurega ning annavad teada, kui piiriveekogudele tekib püsiv jääkate, mis nii kalurit kui ka teisi kannaks.