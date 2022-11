Millises seisus Barrus on?

Jätkame tööd, kuid näha on, et ettevõtte tootmismahud on märkimisväärselt langemas, sest turul üldiselt on mahud languses. Teisipäeval olime sunnitud teatama 47 inimese koondamisest. See oli meile väga keeruline otsus.