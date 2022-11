Riina Solman: abi elektrihinna all ägavatele omavalitsustele

Aasta esimese seitsme kuuga on omavalitsused kulutanud hoonete ja taristu kütte- ja elektrikuludele kokku 51,6 miljonit eurot ehk pea poole rohkem kui mullu samal perioodil. Üldiselt prognoositakse, et energiakulud suurenevad 2022. aastal võrreldes mullusega umbes 42 miljoni euro võrra – 90 miljoni euroni aastas.

Andes omavalitsustele õiguse kasutada universaalteenust, püüab riik ulatada abikäe. Universaalteenus võib olla odavam kui börsihind, kuid päris kindel selles olla ei saa. Peamine eelis on, et hind ja kulud on riikliku kontrolli all. Omavalitsus peaks kaaluma teenusega ühinemist, kui see on talle soodsam.

Universaalteenus võib ohjeldada hüppeliselt kasvavaid energiakulusid, tasakaalustada eelarvet ning vähendada asutuste ning sotsiaal- ja munitsipaalelamute koormust.

Õhus on ka küsimus, kas omavalitsused peaksid saama universaalteenusele üle minna riigihankeid korraldamata – nagu kodutarbijad. Paraku seda päris nii korraldada ei saa. Kõigepealt on mõistlik korraldada hange, et saada turult sobivaim ja soodsaim pakkumine.

Kuigi eratarbijatel on vabadus teha oma valikuid, on nad lepingulistes suhetes nõrgemas positsioonis. Riik peab kaaluma, kas on põhiseaduse ja vaba turu põhimõttega kooskõlas sekkuda «võimupositsioonilt», andes seadusandlikult riigile õiguse muuta ühepoolselt avalik-õiguslike lepingute tingimusi, sest ka energiaettevõtted on võtnud kohustusi, et omavalitsustele energiapakkumisi teha.