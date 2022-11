Ivar Porn: mida Nursipalus silmas pidada

Meedias on seoses kavandatava Nursipalu harjutusväljaku laiendamisega jäänud kõlama sõnumid: «rahu, ainult rahu», «vaatame, ootame ära». Ka ministeeriumi vabandused on olnud rahustavad: «mitte miski pole veel kindel». Elu näitab aga, et kui asi on kindel ja avalik, on juba hilja kodanikel midagi mõjutada. Kaitseministeeriumi plaanid on tehtud.