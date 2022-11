Värskas tuleb õpilasfirmade konkurss-laat

Taas kogunevad noored ettevõtjad Värskasse õpilasfirmade laadale. See on jätk varasemalt kaheksa korda peetud üritusele ja avab õpilasfirmade laadahooaja. Registreerunud on 31 firmat. Varasemalt rahvusvahelisena toimunud sündmus jääb sel korral suuresti Lõuna-Eesti keskseks. Lisaks Värska õpilastele on noored tulemas Võrust, Põlvast, Räpinast, Parksepast, Antslast, Meremäelt, Mikitamäelt ja üks firma tuleb kohale lausa Tallinnast.

Õpilasfirmade laada ülim eesmärk on innustada võimalikult paljusid noori ettevõtlusega tegelema ja pakkuda neile müügikogemuse võimalust. Laadale pannakse müügiks välja uusi, praktilisi ja nutikate lahendustega tooteid. Tegemist on kõigile külastajatele mõeldud avatud laadaga. Võimalikult suur külastajate arv tagab noortele ettevõtjatele hindamatu väärtusega müügikogemuse. Kuigi eesmärgiks ei ole võistlemine, jagatakse noortele ettevõtjatele laada lõppedes ka mitmeid auhindu.

Novembri lõpp on just õige aeg osta jõulukinke või omale midagi meeldivat. Meelepärast kaupa võib leida igaüks. „Laadapäev toob kindlasti palju üllatusi nii noorte müügioskuse kui ka huvitavate toodete-teenuste näol. Juba registreerimistaotlustega tutvumise järel olen põnevil, kuna pakutavate toodete seas on nii majapidamises tarvilikke esemeid kui ka heaolu loomiseks vahendeid. Tahan juba taas kogeda, millised need tooted on ja kuidas noored müümisega hakkama saavad ” sõnas konkurss-laada peakorraldaja Ingrit Kala.