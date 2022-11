Analüüs: hooldustöötajate põuale tooksid leevendust kõrgem palk ja paremad töötingimused

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on hooldusküsimused vananevas ühiskonnas üha olulisemad ning teema tähelepanuta jätmine viiks meid tulevikus hoolitsuskriisini. „Selleks, et saavutaksime inimlikkusel põhineva ja individuaalsetest vajadustest lähtuva teenuse, vajame valdkonda juurde pühendunud professionaale. Tööjõupuudus pikaajalises hoolduses ei lahene aga kindlasti iseenesest,“ ütles minister Riisalo. „Üks esimesi samme olukorra leevendamiseks on tulevaks aastaks kavandatud hooldereform, millega suuname pikaajalisse hooldusse kümneid miljoneid eurosid ja saame vastu tulla hooldustöötajate palgaootustele. Niisamuti soovime reformi tulemusel jõuda olukorrani, milles ühel kvalifitseeritud töötajal on senise 18 teenusesaaja asemel hooldada 9-12 klienti.“

Tööjõupuuduse leevendamiseks on analüüsi autorid soovitanud kaaluda valdkonnas muuhulgas tehnoloogiliste töövahendite kasutuselevõttu, töötajate arendamise toetamist, hooldajate ja hooldatavate suhtarvude kokkuleppimist ja palga miinimummäära kehtestamist. Maailmas on üha tavapärasemaks viisiks muutunud ka välistööjõu värbamine, kuid Eesti puhul soovitavad analüüsi autorid kaaluda, kas välistööjõu värbamine on mõistlik ja kulutõhusam, kui kohaliku elanikkonna parem kaasamine tööturule. Ka varasemalt Euroopa Liidus tehtud uuringutes on täheldatud, et hooldustöötajate palgatase on riiklikest keskmistest viiendiku võrra väiksem, mis omakorda toob kaasa tööjõu suurema voolavuse ning tööjõu kaotamise teistele sektoritele.