Värvikas kunstnike seltskond rändab Võrru

Kursi koolkonna värvikas seltskond rändab esimest korda Võrru, et tähistada oma 35. sünnipäeva. Selleks puhuks on kokku kogutud üheksa Kursi koolkonna liikme ning ühe külaliskunstniku loomingu palad. Mitmed neist töödest on aastaid ateljeedes peidus olnud, kuid nüüd kohtuvad nad jälle.

Kursi koolkond on 1988. aastal Tartus Peeter Alliku, Albert Gulgi, Ilmar Kruusamäe ning Peeter Pangsepa loodud kunstnike ühendus, mille eesmärk on ja oli püüe erineda Tallinna kunstnikest ning Tartu klassikalist kunsti viljelevatest kunstnikest. Näitusel on hüperrealistlikud, sürrealistlikud ja kontseptualistlikud tööd. Samuti on saadaval 2015. aastal ilmunud Kursi koolkonna raamat.