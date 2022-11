Laskesuusatajad alustavad uut hooaega

Raido Ränkel kinnitas, et kõik, mis peatreener Fiodar Svoboda plaani pani, sai tehtud ja suuremaid tagasilööke pole olnud. «Vormile aga annavad parima hinnangu esimesed võistlused. Oberhofi maailmameistrivõistlused on kindlasti üks jõuproov, mida hing ootab.»

Ka Regina Ermits usub, et suvine ettevalmistus kulges hästi. «Mulle on alati peamine olnud terve püsida, et oleks võimalik kvaliteetseid treeninguid läbi viia ja selles osas olen suutnud suuremaid tagasilööke vältida. Praegu ootan kõige rohkem esimest võistlust Kontiolahtis. Põhifookus on küll maailmameistrivõistlustel, kuid igal võistlusel on oma tähtsus.»