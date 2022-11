Tõrva on andnud naabritele kolm noort koolipapat

Tõrvast pärit Tauno Tilk ütleb, et Viljandi Jakobsoni koolis töötatud aja jooksul on ta õppinud tundma nii õpilasi kui õpetajaid. «Tundsin, et just nüüd on hetk, kus tuleb astuda järgmine samm ja suunduda koolijuhi ametisse.»

Foto: Moonika Pärna/Viljandi Jakobsoni kool