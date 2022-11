Valgamaa rajakaamerasse jäi korraga viis ilvest

Rajakaamera omaniku Urmas Tekkeli sõnul on seesugune vaatepilt seni siiski veel üsna haruldane. «Minu kogemusel on see esmane juhus, kus kaamerasse satub koguni viis ilvest. Tõenäoliselt on söödaplatsil maiustavad ilvesed üks pere, eemal uudistavad üksikud kaaslast otsivad isendid,» arvas Tekkel.